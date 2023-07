Sonko face au juge ce lundi/ Me Khoureychi Bâ: « Ce qui doit arriver arrivera… »

Le pool d’avocats du président du parti Pastef Ousmane Sonko a fait face à la presse ce dimanche en prélude du face à face de leur client avec le juge Maham Diallo. Les avocats ont tour à tour pris la parole pour s’indigner de cette procédure judiciaire à l’encontre de leur client. « Ce dont il est accusé, les appels à l’insurrection dont parle ne sont que des faux-fuyants. Il ne fait que des appels à la mobilisation et c’est totalement légitime » estime l’avocat Me Khoureychi Bâ en précisant qu’Ousmane Sonko à un appareil politique et a le droit de les appeler à la mobilisation.



Dans ce même registre, Me Khoureychi Bâ s’est aussi désolé de ce qu’il appelle « une mission occulte » que la dame gendarme aurait exercé et qui a finalement conduit à l’arrestation de Ousmane Sonko le lendemain de la fête de Tamkharit. Pour ce lundi où leur client va faire face au juge, Me Khoureychi Bâ rappelle qu’il sera, de même que ses autres confrères, au service de la justice et de la loi. « Nous avons appelé notre client, nous irons répondre. Seul Dieu sait ce qui va se passer. Mais nous souhaitons le meilleur pour notre client et pour tout le pays » conclut la robe noire.