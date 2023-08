Situation politique du pays : "Le recours à la violence n'est pas une solution...Tout candidat qui remplit les critères doit pouvoir participer à l'élection présidentielle" (Aliou Lô, candidat).

Candidat à l'élection présidentielle de 2024, le président du "mouvement Sénégal Conscient" se dit très sensible au contexte politique du pays.

Selon Aliou Lô, le Sénégal est en train de traverser une situation très tendue à travers des séries de manifestations violentes qui ne sont pas du tout favorables à la paix et la stabilité du pays.

À l'en croire, "le recours à la violence n'est pas une solution", mais le fait de prôner la résistance d'une façon pacifique demeure légitime et incarne la voix de salut. "La résistance oui, mais non à la destruction des biens publics et privés", a-t-il précisé.

S'agissant des candidatures pour l'élection présidentielle, M. Lô de marteler que " Tout candidat qui remplit les critères doit pouvoir participer à cette élection". Avant d'insister sur le respect du calendrier républicain. "Nous sommes contre toute idée de report de cette élection. Le président Macky Sall n'a pas intérêt à reporter cette élection. Il n'a pas intérêt à ce que son nom soit taché d'autant plus qu'il s'arrête à partir par la grande porte. En tous les cas, ce serait un recul pour notre démocratie", a-t-il indiqué.

Le natif de Diamal (région de Kaffrine) dit préparer ainsi une tournée nationale et s'apprête à aller à l'assaut avec ses lieutenants du démarrage des opérations de collecte de parrains...