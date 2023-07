Situation politique au Niger: Le secrétaire d'État américain salue " le leadership des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO".

Dans un tweet, le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a informé qu'il "

salue et soutient vivement le leadership des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO pour défendre l'ordre constitutionnel au Niger".



Selon M. Blinken, " le gouvernement légitime et démocratiquement élu doit être rétabli immédiatement" au Niger. Pour rappel, des membres de la garde présidentielle y ont décrété dernièrement un coup de force avant de séquestrer le président Bazoum et sa famille. Le commandement militaire des forces Armées a décidé plus tard de souscrire à la déclaration des FDS pour éviter, dit-il, un bain de sang. Les putschistes ont mis en place le Conseil National de la Sauvegarde de la Patrie( CNSP) et instauré le couvre feu et la fermeture des frontières...