Signature de convention : L'ONAS devient partenaire officiel de l'AMSIC pour une meilleure réutilisation des eaux usées.

À l'occasion du 3ème congrès de la société africaine des Membranes qui se tient du 02 au 05 novembre 2021 au Musée des civilisations noires, l'Onas a signé une convention de partenariat avec la société Africaine des Membranes (AMSIC) pour la promotion des membranes et technologies de filtration pour un développement durable.



À cette occasion, le président de l'AMSIC a soutenu que les technologies membranaires sont des technologies particulièrement adaptées pour le recyclage et la réutilisation des eaux usées, que ce soit en milieu industriel ou pour les petites communautés.



Ces techniques membranaires sont aussi adaptées pour la potabilisation de l'eau. Elles sont aussi adaptées pour procéder à du dessalement d'eau de mer. M. Doucouré poursuit avec le projet de création d’une station d'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer à proximité de Dakar et augmenter l'accès à l'eau à hauteur de 50.000 m3 d'eau par jour pour les populations dakaroises.



Une occasion aussi pour le directeur général de l'ONAS, le docteur Ababacar Mbaye de revenir sur le rôle de l'ONAS pour l'assainissement au Sénégal qui est un maillon très important en terme de valorisation et de réutilisation des eaux usées, voire les eaux de vidange.



C'est à ce niveau que le directeur de l'ONAS a souligné l’accompagnement de la société africaine des membranes sur l'octroi de nouvelles technologies pour pouvoir traiter et réutiliser ces eaux usées et eaux de vidange sainement au niveau de l'agriculture voire l'opportunité de faire de la pisciculture.