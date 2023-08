Sièges du PRP et du PUR : La conférence des leaders de Yewwi Askan Wi éconduite par les FDS

Voulant tenir ce matin son point de presse dans les locaux du Parti républicain pour le progrès, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan wi a été interdite de réunion. Les forces de défense et de sécurité ont éconduit Déthié Fall et Cie qui se sont ensuite dirigés vers le siège du parti de l’unité et du rassemblement (PUR) où le même scénario a été remarqué.

Les membres de la conférence des leaders parmi lesquels on peut citer Déthié Fall, Malick Gakou, Maïmouna Bousso, Cheikh Tidiane Dièye, ont finalement tenu leur point de presse dehors, à quelques encablures de la cité Keur Gorgui.

Hier, la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, a aussi été empêchée de conférence de presse même si les membres étaient tous dans la salle du PRP.