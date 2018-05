Sibassor : Le ministre Diène Farba Sarr gâte les pêcheurs en leur offrant un important lot de matériel

A travers le ministère de l'économie maritime, le ministre du renouveau urbain, de l'habitat et du cadre de vie, Diène Farba Sarr, a mis à la disposition des pêcheurs de la commune de Sibassor d'un important lot de matériel de pêche. " Il y a quelques mois, nous étions partis pour lui demander d'intercéder en notre faveur auprès du ministre de l'économie maritime pour bénéficier du programme d'acquisition de moteurs hors bord. A l'arrivée, une vingtaine de nos camarades ont reçu ces machines. De la même manière, par l'entremise de son chargé de mission, Ibrahima Ndiaye, nous sommes allés le solliciter pour le matériel de pêche, aujourd'hui nous avons reçu des filets pour les poissons et les crevettes, des cordes, des gilets fluorescents et des GPS d'une valeur estimée à plus d'une vingtaine de millions pour nous permettre de renforcer la production et vivre décemment de notre travail", s'est réjoui le doyen des pêcheurs, Amady Diop.



Venu en personne procéder à la remise symbolique dudit matériel, le ministre Diène Farba Sarr, natif du département de Kaolack, a rappelé les efforts du gouvernement du Sénégal pour accompagner tous les producteurs dans le développement de leurs activités professionnelles, notamment les pêcheurs et mareyeurs qui ont reçu un important programme d'équipements de moteurs hors bord et de camions frigorifiques de la part du président de la République, Macky Sall.



Située dans le département de Kaolack, la commune de Sibassor est coincée entre le quartier ouvrier de Kabatoki et la capitale de la province historique de Diokhoul-Gandiaye. Elle se distingue par son marché local situé aux abords de la nationale 1 et qui propose des produits de mer aux voyageurs en début de soirée. Ainsi, une importante communauté de pêcheurs y résident et font de leur métier un gagne-pain.