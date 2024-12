‘’Setal Sunu Rèew’’ : L’ONAS déploie ses engins lourds aux Parcelles Assainies

« Nous sommes un service public. Il est de notre devoir de participer à la matérialisation de l’initiative des plus hautes autorités. Nous avons déployé de la logistique et des ressources humaines pour accompagner cette initiative patriotique des plus hautes autorités », a déclaré Mbaye Ndoye, de la Direction de la Maintenance et de l’Exploitation (DEME) de l’ONAS qui est le bras technique du Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement en matière de gestion des déchets liquides.



L’augmentation de la population des Parcelles Assainies appelle à un accroissement des investissements afin de renforcer les réseaux d’assainissement.