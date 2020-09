Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre : « Pour ce magal, Serigne Mountakha ne fera que suivre les pas de ses prédécesseurs! »

"Serigne Mountakha Mbacké ne fera que suivre les pas de ses prédécesseurs. Et il avait, depuis longtemps, donné le ndigël de la préparation du Grand magal." La révélation est de Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Le porte-parole du Patriarche de Darou Miname s'adressait à Serigne Fallou Fall, venu représenter Serigne Cheikh Dieumb Fall au niveau de l'ancien site du stade de Mbacké à l'accueil du Khalife Général des Mourides. Le Patriarche était venu s'enquérir du niveau d'avancement des travaux qu'il avait ordonnés. Il s'agit de la construction d'un complexe Islamique et d’une mosquée en lieu et place des installations sportives qui y étaient implantées. Juste avant le ramadan, il avait demandé aux Baay-Fall de suspendre les activités afférentes. Aujourd'hui, il leur a donné un ndigël de redémarrage...