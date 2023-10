Sénégal - Nouvel attelage gouvernemental: Qui est Me Antoine Mbengue, le nouveau ministre des transports aériens…?

Dans ce nouveau gouvernement formé par le Président Macky Sall et son premier ministre Amadou Bâ, Antoine Mbengue est le « moins connu » des sénégalais. Mais le successeur du ministre Doudou Ka ne l’est aucunement devant le président de la République qui « récompense » les nombreuses années de lutte passées pour soutenir celui qui le nomma enfin à un poste stratégique.







En réalité, on en sait un peu plus sur Me Antoine Mbengue, actuel ministre des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires. « Me Antoine Mbengue est de Mont Rolland. Je l’ai connu depuis 2009… Nous étions à Fann Résidence pendant de longues années avec certains souteneurs de Macky Sall à l’époque. Il était très discret et s’est battu politiquement » témoigne Georges Nesta Diop qui, n’est pas de la même localité que le nouveau ministre des transports aériens.



Mais même si notre interlocuteur est de Ndiaganio, il connaît mieux que quiconque, Me Mbengue. « Il a même voulu récupérer la mairie à Mont Rolland, mais il s’est rangé derrière celui qui a été choisi. C’est un catholique qui a beaucoup de mérite notamment au regard de son parcours de militant discipliné et discret. Il a beaucoup fait pour Macky et il n’a jamais baissé les bras » ajoute t-il en rappelant même une anecdote : « Je me rappelle bien après la convocation de Macky à la police sous Wade, c'est lui qui avait lu la déclaration des avocats. C'était à Fann résidence. Du temps où wade avait déclenché la guerre à Macky… » martèle notre interlocuteur trouvant sa nomination amplement méritée.