Sénégal : Le ministre de l'intérieur déclenche le plan ORSEC sur l'étendue du territoire national (Arrêté)

Les 126 mm d'eau qui se sont abattus sur Dakar, ce 05 Août 2022, ont poussé le ministre de l'intérieur, sur instruction du chef de l'État, à déclencher le Plan National d'organisation des Secours (ORSEC) sur toute l'étendue du territoire. Des pluies qui ont causé beaucoup de dégâts et engendré une perte en vie humaine. Ainsi, conformément à l'arrêté pris à cet effet, par le ministre de l'intérieur, "tous les services de l'État sont mobilisés pour porter secours et assistance aux populations sinistrés " informe un communiqué du ministère parvenu à Dakaractu.

En outre, le chef de l'État réaffirme sa solidarité aux personnes touchées et présente ses condoléances à la famille de la victime.