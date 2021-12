Le président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS), Abdoulaye Thiam, est revenu dans le détail sur les conditions d'obtention du visa pour les besoins de la couverture médiatique de la CAN Cameroun 2022.



À l'occasion d'une conférence de presse tenue ce jeudi, il a évoqué la nécessité pour les rédactions de veiller à ce que leurs reporters soient accompagnés financièrement, notamment pour ne pas être pris au dépourvu.



S'agissant de l'obtention du visa, les 50 journalistes sportifs sénégalais accrédités devront se rendre au niveau de l'ambassade du Cameroun avec par devers eux un ordre de mission, une lettre officielle d'accréditation délivrée par la CAF, 02 photos d'identité, carnets de vaccinations, une réservation de billet d'avion et une somme globale de 67.000 FCFA (51.000 FCFA pour les frais de visa et 16.000 FCFA pour l'assurance.)



Au total, pour une durée de 32 jours au Cameroun, le président de l'ANPS estime : qu'il faudra un plus de 1,3 millions FCFA par journaliste..." Compte non tenu du billet d'avion qui a grimpé aux alentours de 700.000 FCFA d'après leur dernière vérification. En gros, il faudra compter près de deux millions de francs CFA pour pouvoir suivre l'équipe nationale du Sénégal tout au long de la compétition si tant est que les Lions atteignent le dernier carré voire la grande finale prévue le 06 février à Yaoundé.