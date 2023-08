Sécurité et environnement : Plus de 68% des jeunes dans des pays à faibles revenus en Afrique, listent leurs besoins (PMNCH)

Plus des deux tiers (68,8 %) des personnes interrogées étaient originaires de la région Afrique, suivie de l'Asie du Sud-Est (27,5 %) et d'une petite minorité d'Amérique latine. Jusqu'à présent, l'enquête a été menée en priorité dans les pays à revenu faible et moyen, afin de garantir que les voix les moins souvent entendues soient prises en compte.

En tant que branche de l’organisation mondiale de la santé, le Partenariat pour la santé maternelle, néonatale et infantile (PMNCH) vise à obtenir des réponses d'au moins un million de jeunes d'ici octobre 2023. Dans ce contexte de la journée internationale de la jeunesse célébrée ce 12 août, la parole, à travers des mécanismes modernes, a été donnée aux jeunes qui ont exprimé leurs besoins à travers plusieurs secteurs.Parmi les autres besoins et préoccupations exprimés par les jeunes, figurent « la sécurité et un environnement favorable » (21,2 %) et « une bonne santé et une alimentation optimale » (16,3 %). Les plus jeunes répondants à l'enquête avaient des préoccupations spécifiques, notamment le besoin de sécurité et d'un environnement favorable qui a été cité par 11,0 % des répondants âgés de 15 à 19 ans, 8,4 % de ceux âgés de 20 à 24 ans et 1,8 % de ceux âgés de 10 à 14 ans. Les garçons adolescents ont soutenu le besoin de disposer de l'eau propre et de bonnes routes tandis que les adolescentes ajoutent des serviettes hygiéniques gratuites à la liste, en plus de « de l'eau propre ».Globalement, il ressort de l’étude de PMNCH que près de la moitié des personnes interrogées (47,2 %) sont âgées de 15 à 19 ans, dont 25,7 % de filles et 21,5 % de garçons. Parmi elles, l'âge moyen est de 16 ans, ce qui représente 13% du total des répondants. Le groupe des adolescents les plus jeunes (10 ans) était le moins représenté (1,2 %), tandis que le groupe des adolescents et des jeunes les plus âgés (24 ans) représentait 7,3 % des répondants.