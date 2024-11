Scrutin Législatif du 17 novembre: La Cena salue le comportement exemplaire des citoyens...

La Commission Électorale Nationale Autonome (Cena), dans un communiqué parvenu à la presse, s'est félicitée du bon déroulement du scrutin législatif sur le territoire national. "Les élections législatives anticipées du 17 novembre 2024 se sont bien déroulées sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, dans une atmosphère calme, pacifique et sereine. De l’ouverture des bureaux, à 8 h, à leur fermeture, aux alentours de 18 h, les citoyens se sont acquittés de leur droit de vote, confirmant une nouvelle fois l’attachement du Sénégal et des Sénégalais aux principes de la démocratie", renseigne la Cena.



Ainsi, elle salue le comportement exemplaire des citoyens qui ont mis en avant leur esprit civique et rend un hommage appuyé aux forces de défense et de sécurité, dont la présence était visible dans tous les lieux de vote.



La Cena confond dans les mêmes hommages les différents candidats au scrutin, leurs partisans et leurs mandataires pour le civisme et l’esprit démocratique dont ils ont fait montre dans les bureaux de vote, permettant un comptage transparent des suffrages dans la sérénité.



Enfin, la CENA salue les missions d’observation électorale nationales et étrangères qui ont déployé sur le terrain des agents engagés et vigilants dont les constats confirment l’ancrage du Sénégal dans le camp des démocraties majeures", conclut-elle.