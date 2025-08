Saly Portudal – Week-end Chemsex : Sexe, drogue et trahison, quand huit jeunes plongent dans la débauche et la prison

Un week-end d’évasion qui vire à la déroute judiciaire. C’est le triste sort de quatre jeunes couples, tous âgés de moins de 21 ans, arrêtés fin juillet à Saly Portudal, en pleine orgie sexuelle sous influence de cocaïne et de chanvre indien. Révélée par L’Observateur, cette affaire a secoué la station balnéaire et jeté un éclairage cru sur une pratique en expansion : le chemsex, mélange explosif de sexe et de substances illicites.

Une retraite perverse à huis clos

Tout commence dans une résidence discrète, louée par les huit jeunes pour ce qui devait être une retraite “inoubliable”. Les garçons – P. Guèye, Th. Ndao, A. Babou et O. Cissé – débarquent avec un cocktail chimique : alcool à flots, cocaïne soigneusement emballée en boules et chanvre indien en quantité. Leur objectif est clair : s’enfermer pendant deux jours avec leurs partenaires M. Fall, B. Leclercq, M.D. Mbaye et B. Badji, et vivre des expériences sexuelles “intensifiées” par la drogue, comme l’expliquent les experts en toxicomanie.



Délire collectif et descente policière



Mais l’euphorie tourne rapidement au chaos. Les cris, disputes et comportements erratiques alertent les autres résidents du complexe, qui appellent les forces de l’ordre. Quand la police de Saly débarque, c’est un véritable tableau de décadence qu’elle découvre : les couples à moitié nus, certains en pleine action, les chambres jonchées de préservatifs, de bouteilles vides et de traces de poudre. Trois boules de cocaïne sont retrouvées sur Guèye, Ndao et Babou. Quant à O. Cissé, il est surpris avec du chanvre, tandis que sa compagne, la jeune B. Badji – recalée au Bac – est soupçonnée d’être la fournisseuse de la drogue, selon des sources policières citées par L’Observateur.

Jugement public et révélations fracassantes

Le procès, tenu hier, a attiré une foule dense au tribunal de Mbour, avide de détails sordides sur cette affaire. Mais c’est dans le box que le véritable spectacle commence. Les jeunes filles tentent de se dédouaner en accusant leurs amants. Seule B. Leclercq, mère célibataire, assume pleinement sa présence et ses actes.



Le procureur sermonne longuement les jeunes prévenues : “Vous êtes trop jeunes pour vous jeter dans de telles pratiques destructrices.” Les garçons, eux, n’échappent pas aux sanctions. Guèye, Babou et Ndao écopent chacun d’un mois de prison ferme. Cissé, usager de chanvre, s’en tire avec 15 jours. Les filles sont toutes relaxées des chefs de détention et d’usage de drogue.