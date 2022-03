Salle de vente : entre désolation et tiraillements sur la propriété du site, 8 jours après le passage des flammes.

Les victimes de l'incendie qui avait ravagé la salle de vente, dans la soirée du 7 Mars 2022, vivent dans le désarroi. Car ils ont tout perdu dans l'incendie.

"Les flammes ont dévasté tous les magasins de stockage. Mais, il y a eu plus de peur que de mal puisque le feu a été vite maîtrisé. Des dégâts matériels considérables ont été causés par l'incendie", nous dit le responsable IGE Défar Salle de vente, Dame Sène.



Toutefois, les quelques commerçants avec qui, nous avons échangé sur la question du titre foncier du site et qui ont préféré gardé leur anonymat, pointent tous du doigt la communauté Lébou sur l'affaire de la propriété et croient posséder eux aussi des documents leur permettant d’user de l’espace.



Dépités face à cette situation, ces derniers interpellent les autorités et promettent de continuer le combat jusqu'au bout pour leur maintien sur ledit site.



Pour éviter toute éventuelle violence entre la communauté Lébou et les commerçants, les forces de l'ordre sont d'ores et déjà sur place pour veiller au grain...