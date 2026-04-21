Saint-Louis : propos offensants contre le mouridisme, Audios explosifs et menaces — Masseck Sarr envoyé en instruction, l’enquête s’élargit

La tension est montée d’un cran à Saint-Louis. Au cœur d’une vive polémique liée à des propos jugés offensants contre le fondateur du mouridisme, Masseck Sarr a été placé sous mandat de dépôt ce lundi, marquant un tournant judiciaire majeur dans cette affaire sensible.



Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, la situation s’est nettement aggravée après la prolongation de sa garde à vue. Déféré au parquet de Saint-Louis par la Brigade de recherches (Br), il a été inculpé avant d’être placé en détention par le juge du premier cabinet, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre lui.



Les charges retenues sont particulièrement lourdes. Toujours d’après Libération, Masseck Sarr est poursuivi pour injures publiques visant un groupe en raison de ses croyances religieuses, outrage à un ministre du culte, mais aussi pour des faits plus graves incluant menaces d’attentat et menaces de mort. Des accusations qui traduisent la gravité des propos qui lui sont attribués.



Mais l’affaire ne s’arrête pas à sa seule personne. Le parquet, dans son réquisitoire introductif, a également élargi la procédure à d’autres individus, désignés sous la mention « X ». En ligne de mire : des auteurs d’audios virulents retrouvés dans le téléphone de Masseck Sarr, ce qui laisse présager de nouvelles interpellations dans les prochains jours.

