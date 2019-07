Saint-Louis / Aminata Assome Diatta : « a zone de libre échange est une grande opportunité pour le Sénégal, mais (…) »

Partant du simple constat que le Sénégal exporte plus de 40% des marchandises sur le continent africain, le ministre du commerce, des petites et moyennes entreprises, Mme Aminata Assome Diatta, rassure que la zone de libre-échange continentale est une grande opportunité pour le Sénégal.

Cependant, selon le ministre, « il faudrait régler les problèmes d'accès au financement et la mise à niveau des entreprises, ce qui les aidera à aller de façon beaucoup plus préparée à cette zone de libre échange ». Car, poursuit-elle toujours, « nos PME seront confrontées à la concurrence avec les PEM d'autres pays plus en avant que le Sénégal »

Toutefois, Aminata Assome Diatta précise que « si le dispositif d'accompagnement des petites et moyennes entreprises n'est pas huilé, on pourrait ne pas tirer profit de cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est pourquoi l'État du Sénégal est en train d'accélérer les choses pour que non seulement le dispositif d'accompagnement soit huilé, mais également que le dispositif de financement soit mis en place ».

Le ministre du commerce était en tournée dans l'axe Nord, dans le cadre de la caravane des petites et moyennes entreprises, pour aider ces entreprises à trouver des financements auprès des banques…