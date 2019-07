Sada Thioub : « Je me sens bien dans cette CAN (2019), même si je n’ai pas beaucoup joué »

Sada Thioub semble plutôt bien vivre la CAN 2019, malgré son statut de remplaçant. L’attaquant de Nîmes est en train de vivre sa première Coupe d'Afrique, avec enthousiasme et ambition. Il a tout vu et a pris de l'expérience pour les prochaines échéances. Et confié son bonheur de faire partie de ceux qui défendent les couleurs du Sénégal...