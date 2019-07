Macky Sall adoube la jeunesse sénégalaise : " Elle a mis le pays en liesse, réconciliant par la magie du sport, les cœurs et les esprits "

Après la belle campagne de l'équipe nationale du Sénégal revenue vice-championne d'Afrique de la CAN 2019, le président Macky Sall a porté en exemple la jeunesse sénégalaise. " Je voudrais très chaleureusement féliciter le peuple Sénégalais qui, vaillant 12e Gaïndé, a été à vos côtés à chaque instant à l'unisson avec vous en Égypte. "



Poursuivant son discours de félicitations, le chef de l'État de renchérir en mettant l'accent sur le rôle prépondérant de cette jeunesse dans l'unité et la réconciliation nationale : " Il convient de rendre hommage à la jeunesse qui par sa ferveur et son engagement, a su donner une leçon au monde entier. Et, a mis le pays en liesse, réconciliant par la magie du sport les cœurs et les esprits. Dieureudieuf Khaleyi ! Aujourd'hui par cette formidable mobilisation spontanée, le peuple sénégalais, sa jeunesse, ses forces vives, ses acteurs politiques de la majorité comme de l'opposition, sont à l'unisson. Ses sportifs, mais surtout, sa vaillante jeunesse aux avant-postes vous ont rendu à vous Aliou et votre équipe, un hommage vibrant et mérité ", conclura t-il, non sans magnifier le travail colossal abattu par la fédération de football et le ministère des sports...