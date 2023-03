Sacre à la CAN U20 : Le Président Macky Sall félicite les Lionceaux et encourage les Gambiens…

Les félicitations viennent de partout à l’issue de la finale de la coupe d’Afrique de football des moins de 20 ans (CAN U20) remportée par le Sénégal 2-0 sur la Gambie. Un succès de plus pour le football sénégalais qui, sous le magistère du Président Macky Sall est en train de connaître son âge d’or. Temoin de la victoire de la sélection nationale A et des autres équipes nationales, le chef de l’Etat a pu suivre l’évolution des Lionceaux jusqu’au sacre final. En plus d’avoir souligné leur parcours de champion, il a adressé ses encouragements aux jeunes gambiens dans un tweet publié de son compte officiel.



« Chaleureuses félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales : 6 matches 14 buts marqués, 0 encaissé !

Meilleure équipe. On ne peut faire mieux. Bravo aussi aux jeunes scorpions, qui n’ont pas démérité » a-t-il conclu.