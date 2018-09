SAINT-LOUIS - Insalubrité dans le quartier de Gokhou-Mbathie : Les populations tirent la sonnette d’alarme

Situé au cœur de la langue de barbarie, le quartier de Gokhou-Mbathie a du mal à prendre en charge ses ordures ménagères. Ces tas d’immondices qui jonchent le sol campent le décor et indisposent les populations de cette partie de la commune de Saint-Louis.

Une situation qui a fini de provoquer l’ire des résidents qui, à chaque fois font des sorties pour inviter les autorités municipales à procéder à l’enlèvement de ces ordures ménagères.

À Gokhou-Mbathie, sur la berge du petit bras du fleuve Sénégal, les pirogues et autres abris de fortune des pêcheurs cohabitent avec ces déchets solides, boueuses, verdâtres et nauséabondes. A en croire Zayire Fall, coordinateur du mouvement citoyen Wallou Ndar et ressortissant de ce quartier, les techniciens de surface de la mairie de la ville de Saint-Louis sont restés plusieurs semaines sans mettre les pieds dans leur quartier. Pire, les bennes à ordures ne procèdent plus au remorquage des bacs à ordures remplis à ras bord, une situation qui ne semble nullement déranger le maire Mansour Faye et ses collaborateurs. Il faut dire qu’en cette période de Magal des deux raakkas, tout le monde déplore cette situation d’insalubrité notée dans ce quartier de Gokhou-Mbathie, un quartier qui pourtant, doit recevoir le khalife général des Baye Fall et sa délégation et qui, présentement ne réunit pas toutes les conditions sur le plan de l'hygiène. Une raison parmi tant d’autres qui a poussé les populations à hausser le ton et inviter encore les pouvoirs publics, le maire de Saint-Louis au premier chef, afin que des dispositions soient prises pour mettre les populations dans un cadre de vie sain.