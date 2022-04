Rufisque / viol collectif : "Ma fille est victime de sept hommes qui l'ont séquestrée. Maintenant ils sont libres et la menacent."(Mère de la victime )

Traumatisée ! Cette jeune fille de 21 ans, l’est devenue suite à un viol collectif. Sa mère qui est revenue sur le déroulement de cette affaire qui remonte au jour de la finale de la coupe d’Afrique 2022, déplore la suite qui a été donnée à cet acte viol « négligé » par le Commissariat de Gouye Mouride.



"Les présumés coupables ont été relâchés. Nous habitons le même quartier. Ils font des menaces à ma fille qui est la victime dans cette histoire. Elle avait certes des crises avant, mais ces crises sont de plus en plus rapprochées et violentes. Ma fille est il est vrai malade, mais elle ne peut pas inventer cette histoire. Le certificat médical est clair ma fille a subi des traumatismes", explique cette dernière. Pourtant même avec un certificat médical à l'appui, "notre plainte n'a pas eu la suite escomptée. Trois jours après les jeunes cités dans cette affaire déambulaient tranquillement dans le quartier. Ils narguent ma fille et lui profèrent même des menaces, des insultes. Ma fille a peur de sortir. Pourtant c'est eux qui l'on séquestrée et violée à tour de rôle. Sept hommes ont abusé de ma pauvre fille qui est autiste. Elle est malentendante et parle difficilement. Mais elle n'est pas folle. Elle a identifié ses agresseurs sans hésiter. Elle a indiqué l'endroit où s'est déroulée l'agression. Et les policiers ont retrouvé toutes les descriptions qu'elle a faites. Des traces de lutte et des perles qu'elle avait sur la tête ont été retrouvés par les limiers. Alors c'est quoi le problème? On n'est pas une famille mauvaise nous avons le droit de réclamer la justice pour notre fille", martèle cette dernière très éprouvée par ces événements et qui interpelle les associations de défense des femmes...