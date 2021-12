Rufisque : Une randonnée pédestre pour des élections locales apaisées.

C'était un gala de football qui avait été prévu pour faire passer un message de paix et un appel au fair play lors des locales de janvier 2022. Après les violences constatées lors des Navétanes, c'est une randonnée pédestre pour des élections apaisées à Rufisque, dans les grandes artères de la veille ville, qui a été retenue pour sensibiliser les populations, selon Idy Ba membre du comité d'organisation.



Un appel massivement suivi par les acteurs qui ont répondu présent. "On a constaté que les élections à Rufisque se passent toujours sous haute tension, la violence a été toujours là avec la politique. Alors, cette manifestation est une occasion pour sensibiliser et éveiller les consciences. Il faut que les locales se passent dans la paix car les événements des jours passés où un jeune a perdu la vie dans ce stade qui est le point de chute de cette randonnée, est encore fraîche dans les mémoires", dira Djiby Guèye du Forum civil qui a participé à cette manifestation au côté de Moundiaye Cissé, lui aussi membre de la société civile. Cette randonnée a lieu ce 12 décembre 2021 à Rufisque...