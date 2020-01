Rufisque / Lancement TNMF de l'APR : 120 femmes formées en leadership politique pour bien entamer la tournée...

Le ministre de la femme, de la famille, du genre et de la protection de l'enfance, a lancé cet après-midi à Rufisque, la tournée nationale du mouvement des femmes de l'Alliance pour la République. Cette tournée qui rentre dans le cadre de la vulgarisation du programme du président de la République résumé dans ce qu'on appelle "le programme 3-5-3" et qui doit être bien expliqué dans les 45 départements du Sénégal, doit aussi permettre de sensibiliser les populations sur les enjeux du moment et sur l'importance du leadership féminin en politique.

La ville historique a été aussi le lieu de rencontre de certains hommes politiques de la mouvance présidentielle à l'image du ministre conseiller Ismaïla Madior Fall, du ministre des collectivités territoriales, Oumar Guèye, de Néné Fatoumata Tall, ministre de la jeunesse, mais aussi de certaines députées comme Awa Guèye , Sira Ndiaye etc...

Le ministre de la femme et par ailleurs présidente nationale du mouvement des femmes de l'APR a salué cette présence massive des femmes de Rufisque qui ont toujours cru à la politique du président de la République. Elle promet que ces tournées qui vont être prochainement entamées, seront une opportunité pour toutes les militantes de confirmer leur ancrage et leur adhésion au programme du président résumé dans le PAP2 du plan Sénégal émergent.