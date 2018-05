Revue des troupes à Kolda : Mame Boye Diao massifie l’Apr

Le directeur des services fiscaux, par ailleurs responsable à l’Alliance pour la République, a effectué une tournée dans plusieurs localités de Kolda durant le week-end du 04 au 06 Mai. Cela, dans un contexte d’effervescence sportive marquée par la remise, dans la capitale du Fouladou, du drapeau du chef de l’Etat.



El Hadj Mamadou Diao dit Mame Boye a débuté sa tournée en rendant visite aux vendeurs de bétail. Il a été à Aynoumady Diéga, où il fut reçu avec tous les honneurs, avec à la clef une parade de chevaux sur 5km environ.

Cette bourgade située à 25 km du centre-ville manque de toutes les infrastructures sociales de base. Il n’y a ni école, ni système d’adduction d’eau potable, ni case de santé, ni électricité.



C’est ainsi que Mame Boye, qui va transmettre les doléances de Aynoumady Diéga au chef de l’Etat, a été invité à inaugurer la nouvelle piste réalisée entièrement par les populations.



Dans la foulée, l’inspecteur principal des impôts et domaines a visité Médina Alpha Sadou, Bérécolon, Tankanto.



Après cela, il est revenu dans la commune assister à la Ziarra de Amadou Néné Wagué Kandé Khalif de Thierno Mamadou Wagué Kandé.

Le dimanche, Mame Boye a fait cap sur Thietty et environs avant de se déplacer jusqu’à Médina chérif, Sikilo nord et le centre polyvalent de Bouna Kane.