Résultats provisoires du scrutin presidentiel: Le message de Dethié Fall à Bassirou Diomaye Faye

Mes chers compatriotes,



Je rends grâce à Dieu de nous avoir permis de participer à ce moment historique de notre vie politique.



Je félicite et remercie tous les militants et responsables du PRP et de la Coalition DéthiéFALL2024 pour leur engagement et leur dévouement durant tout le processus électoral.



Je félicite aussi le Président Bassirou Diomaye Diakhar FAYE pour sa belle victoire manifestement acquise au vu des tendances très fortes qui se dégagent depuis le début de la proclamation des résultats.



Félicitation au peuple sénégalais et vive la démocratie sénégalaise.



Déthié FALL,

Président du PRP,Candidat Coalition DéthiéFALL2024 à l'élection présidentielle