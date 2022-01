Résultats élections locales 2022 / L’appel de Déthié Fall à la résistance : « Le pouvoir veut confisquer notre victoire à Rufisque, Thiès et Mbacké »

Les élections semblent ne pas donner leur verdict de sitôt. Malgré les résultats provisoires déjà connus, les états-majors poursuivent les tractations.

Dans un communiqué qui nous est parvenu, la coalition Yaw crie à une confiscation des résultats de la part de Benno.



Signataire du texte, Déthié Fall de révéler : « de sources sûres, il nous a été révélé que depuis le sommet de l'État, des manœuvres sont en train d'être orchestrées pour arracher à la coalition Yewwi Askan Wi sa victoire éclatante à Rufisque sur BBY tant aux élections municipales, ville que départementale. Après sa défaite à Dakar, le pouvoir cherche à sauver sa face à Rufisque où Dr Oumar CISSE candidat à la ville a déjà fini de régner en maître dans l'essentiel des centres de vote tant à l'Est qu'au Nord. Cette tentative « démocraticide » visant à arracher la victoire de YAW ne passera pas car, la coalition YAW est prête à faire respecter la volonté populaire », jure le mandataire national de Yaw.



Poursuivant, il dit : « Cette même situation est aussi constatée dans la commune de Wakhinane Nimzatt dans le département de Guédiawaye où la coalition Yewwi Askan Wi, avec son candidat Tahir Konaté a largement remporté la victoire, mais le pouvoir par ses voies irrégulières essaie de renverser la tendance au profit de Racine Talla battu dans son propre bureau de vote. »



À l’en croire, dans le département de Mbacké, des "manœuvres basses" sont en train d'être effectuées pour confisquer la victoire de Yaw. Idem pour Thiès, BBY tente également par des « manœuvres malhonnêtes et inélégantes », en « complicité avec certaines autorités », de « confisquer la volonté » démocratiquement exprimée par les Thiessois pour porter Dr Babacar Diop à la tête de la ville de Thiès et nos autres candidats dans leurs communes respectives.



Ainsi, la coalition est en alerte et redouble de vigilance, prête à faire face. « Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces présents cas de tentatives de hold up susmentionnés », conclut le document.