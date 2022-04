Restructuration du Parti Socialiste : des cadres du parti forment l’IRAS pour le sortir de l'ornière

En vue de relever et reconstituer le Parti socialiste, des cadres de cette formation se sont regroupés pour former l’Initiative de Réflexion et d’Action Socialiste (IRAS), pour revaloriser et créer un dynamique contraire qui freinera le recul du PS.



Depuis plusieurs années, le Parti socialiste sénégalais rencontre d’énormes difficultés, pour relever les défis.



L’IRAS se donne comme mission de remettre le parti sur les rails avec l’accord bien sûr du mouvement consultatif des sages du Parti socialiste. Il lance donc un appel à tous les partisans socialistes à mieux s’investir afin de sortir du gouffre le PS, qui a cessé d’exister depuis la mort du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng...