Rentrée scolaire 2025 : Coris Bank accompagne les parents en offrant des prêts à un taux de 0%

Jusqu’au 31 octobre 2025 les parents peuvent bénéficier de prêts scolaires à des taux de remboursement avantageux pour une bonne rentrée des classes des enfants. 0% pour bien préparer la rentrée de vos enfants, informe Coris Bank. Cet accompagnement concernera les frais de scolarité, fournitures, l’achat d’uniformes. « Les parents vont obtenir jusqu’à 3 fois leur salaire, remboursable en 12 mois et en toute sérénité. »





Pour toute information supplémentaire, Coris Bank donne rendez-vous en agence ou d’appeler au 33 922 53 53.

