Rencontre fraternelle entre l'AFP et le PIT : les deux partis s'engagent pour une alternance afin de « sortir le pays de la torpeur »

Les partis politiques sénégalais, l'Alliance des Forces de Progrès (AFP) et le Parti de l'Indépendance et du Travail (PIT), ont tenu une rencontre fraternelle et de travail ce vendredi. Initiée par les nouveaux Secrétaires Généraux respectifs, Mbaye Dione (AFP) et Samba Sy (PIT), cette réunion visait un engagement commun.







Au cœur des discussions, la promotion de l'éducation et de la santé a été abordée, de même que la défense des droits des travailleurs. Les deux partis s'accordent sur la nécessité de lutter contre le chômage, en particulier celui des jeunes, et de travailler pour la justice sociale et les droits des femmes, en les plaçant au cœur du développement du pays, dans la liberté et la dignité.







L'AFP et le PIT ont également exprimé leur vive préoccupation face aux dérives autoritaires et à l'amateurisme du nouveau régime, des éléments qui, selon eux, menacent les fondements de la démocratie sénégalaise. Ils appellent à une résistance politique intransigeante mais respectueuse, fondée sur la confrontation d'idées et non sur la violence.







Par ailleurs, l'AFP et le PIT saluent et encouragent toutes les initiatives d'union au sein de l'opposition, telles que le FDR, la Gauche Plurielle et la CDS, afin de reconstruire une action politique crédible et cohérente. Les deux partis entendent redonner confiance aux Sénégalaises et aux Sénégalais, sortir le peuple de sa torpeur et préparer une alternative nécessaire pour le pays.







En créant des synergies d'action, de réflexion, de mobilisation et de leadership, l'AFP et le PIT affirment leur volonté de faire barrage aux attaques contre les libertés publiques, l'indépendance de la presse et les acquis démocratiques.