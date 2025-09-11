Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de "Parti-État" », selon le FDR


Remaniement ministériel : « Un acte visant à institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de "Parti-État" », selon le FDR

Le Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR) a exprimé sa profonde déception face au remaniement gouvernemental du 6 septembre 2025. Le parti regrette que ces changements ne donnent « aucun signal positif concernant la prise en charge de leurs véritables problèmes de survie quotidienne ».

Le FDR estime que l’urgence devrait être la problématique des inondations, le sentiment d’abandon de la population, la hausse des prix, les licenciements et, plus généralement, le blocage de l'économie sénégalaise.

Selon le communiqué du parti, « aucune disposition dans ce qui vient d’être fait n’atteste d’une quelconque volonté de trouver des solutions à ces difficultés grandissantes. Bien au contraire, il s'est agi d'un remaniement purement politicien qui s'inscrit dans un projet désormais clairement affiché d'institutionnaliser l'État-Sonko sous l'appellation de "Parti-État" ». Le FDR dénonce le fait qu'un seul parti, le Pastef, puisse désormais contrôler le fichier électoral, la validation des candidatures à toute élection, l’organisation des élections et même le traitement des recours judiciaires. L'opposition y voit « un très net recul » et estime que des jours sombres pour la démocratie sénégalaise sont à prévoir.
Jeudi 11 Septembre 2025
