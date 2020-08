Relations internationales et diplomatie : Aïda Mbodj décroche son doctorat avec mention très honorable.

La parlementaire Aïda Mbodj a réussi une grande prouesse. En effet, la députée vient de décrocher son doctorat Ph. D en relations internationale et diplomatie avec une mention très honorable, du centre d'études diplomatiques et stratégiques. Un organisme doté du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations Unies.



La parlementaire qui travaillait sur le thème de la gouvernance territorialisée : modèle de développement des territoires, semble montrer aux jeunes gens que l'âge ne peut pas constituer un handicap pour terminer ses études, ou encore décrocher d'autres diplômes.



La rédaction de Dakaractu s'associe à son succès et présente ses félicitations à Mme Aïda Mbodj pour cette nouvelle consécration...