Regroupement des "Lions" : 7 joueurs dont Sadio Mané, Krépin Diatta et Mbaye Niang devraient rater la première séance d'entraînement

Les joueurs Sénégalais qui ont joué ce week-end, précisément ce dimanche, dans leurs championnats respectifs, devraient manquer à l'appel ce lundi lors de la première séance d'entraînement des "Lions." Au total, pas moins de sept joueurs seraient dans cette situation, à révélé une source proche du staff technique.



Parmi eux figure en bonne place l'attaquant de Liverpool Sadio Mané qui a joué et marqué son 7ème but ce dimanche, lors du choc contre Manchester City (3-1.) Les deux Rennais, Mbaye Niang, également buteur ce week-end contre Amiens, et le portier sénégalais Édouard Mendy seront dans cette situation.



De même que le milieu offensif du club de Bruges, Krépin Diatta titulaire ce dimanche en Jupiler pro League contre Antewerp FC (1-2), entre autres absents de la "Tanière" incertains pour la séance d'entraînement d'aujourd'hui. Toutefois ils devraient rejoindre le reste du groupe, ce lundi en début de soirée...