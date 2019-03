Real Madrid : son départ, son retour, ses offres... Zidane s'explique

Neuf mois plus tard, revoilà Zinédine Zidane au Real Madrid. Après son départ en mai dernier, l'entraîneur de 46 ans a accepté de revenir à la demande du président, à qu'il ne «(pouvait) pas dire non» . Preuve que contrairement à ce qu'indiquaient certaines rumeurs, l'ancien meneur de jeu n'a pas hésité une seule seconde lorsque le nom de Florentino Pérez est apparu sur son téléphone.



Zidane se justifie encore



D'autant que cet amoureux du Real se sentait prêt à reprendre du service. «Je me suis reposé pendant neuf mois à Madrid, j'ai rechargé les batteries et maintenant je suis prêt pour une nouvelle expérience en tant qu'entraîneur du Real» , a confié le Français, déterminé dans son argumentation. Presque comme s'il devait convaincre une salle en désaccord avec ses choix, notamment celui de démissionner après un troisième sacre en Ligue des Champions. «Je suis parti, c'était le moment pour moi.

Après deux ans et demi, le vestiaire avait besoin de ça, a-t-il expliqué. Je ne me suis pas fait plaisir en partant. Mais il fallait du changement. Même si on a gagné la Ligue des Champions, je sais ce qu'il s'est passé pendant la saison. J'y étais au quotidien, ce n'est pas tous les jours facile.» Difficile de deviner à quels épisodes Zidane faisait référence. En tout cas, la page est définitivement tournée.



Du changement à venir



Dans le cas contraire, le Marseillais aurait atterri loin de la capitale espagnole. «J'ai eu des propositions pour reprendre, j'aurais pu partir ailleurs mais je n'en ai pas envie. J'ai envie de reprendre ici» , a insisté le technicien qui a «écouté (son) coeur» , quitte à prendre le risque de gâcher son premier passage plein de succès sur le banc merengue. «Je ne pense pas au passé. Si j'y pensais, je ne serais pas revenu, a-t-il réagi.

Cela va plus loin aujourd'hui, j'ai très envie de prendre les commandes de ce projet pour le président, pour le club et les supporters.» Zidane ne le cache, Pérez lui a confié les clés de sa nouvelle stratégie. «Certaines choses vont changer. On parlera avec le président et le club de ce qui sera possible de faire» , a annoncé le coach madrilène, qui a sûrement quelques idées en tête.