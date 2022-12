Rassemblement de la société civile autorisé par le Préfet : La place de la Nation accueille les premiers manifestants…

Le préfecture de Dakar a autorisé le rassemblement de la société civile prévu cet-après midi à la Place de la Nation ex Obélisque. En effet, les associations de la société civile et certaines formations politiques de l’opposition comptent élever la voix pour fustiger la gestion gabegique des affaires publiques et en même temps des poursuites judiciaires concernant le dernier rapport de la Cour des Comptes sur la gestion des fonds force COVID-19. Un rapport qui fait état de plusieurs malversations. A la place de la Nation déjà, les organisateurs s’affairent aux derniers réglages. Et les manifestants commencent à venir pour y prendre part…