Quartier libre : Comment les Lions ont passé leur « Day off » ce mardi dès midi

« Ça fait du bien ». C’est le sentiment qui animait les joueurs de l’équipe nationale, qui ont pris un peu de bon temps ce mardi en allant au resto ou faire du shopping. Le sélectionneur a accordé aux Lions un quartier libre, après l’entraînement de la matinée. Aliou Cissé leur a ouvert les portes de l’hôtel Finca, leur camp de base situé dans la ville portuaire de la Costa Blanca, au sud-est de l’Espagne. Certains joueurs de Aliou Cissé ont passé la soirée d'hier et la nuit avec leurs familles et proches. Ce mercredi à midi, Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers vont retourner au camp de base d’Alicante. Ensuite ce sera un entraînement ouvert au public à 17 heures...