Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu


Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu
Un responsable du Hamas a affirmé à la chaîne Al Jazeera que les frappes israéliennes mardi à Doha avaient fait "plusieurs morts" mais que les dirigeants du mouvement islamiste palestinien avaient survécu.

"Les dirigeants du Hamas ont survécu à cette lâche tentative d'assassinat", y compris le négociateur en chef Khalil al-Hayya, a déclaré le membre du bureau politique du mouvement, Souheil al-Hindi, à la chaîne qatarie.

Mais l'attaque a fait "plusieurs martyrs", dont le fils de Khalil al-Hayya et le directeur de son bureau, a-t-il ajouté.
Autres articles
Mardi 9 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne

Le Qatar affirme avoir été prévenu par Washington après le début de l'attaque israélienne - 09/09/2025

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron

Lecornu, fidèle et discret soldat d'Emmanuel Macron - 09/09/2025

Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA

Nucléaire: l'Iran dit avoir convenu d'un nouveau cadre de coopération avec l'AIEA - 09/09/2025

Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi

Passation de pouvoir entre Bayrou et Lecornu mercredi à midi - 09/09/2025

Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari

Raids à Doha: le Hamas annonce 6 morts, dont des gardes du corps et un policier qatari - 09/09/2025

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche)

Les Etats-Unis ont prévenu le Qatar de l'attaque israélienne (porte-parole Maison Blanche) - 09/09/2025

France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée)

France: le ministre des Armées Sébastien Lecornu nommé Premier ministre (Elysée) - 09/09/2025

Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha 

Le Qatar affirme qu'un membre de ses forces de sécurité a été tué dans l'attaque israélienne à Doha  - 09/09/2025

Népal : le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue, le Parlement en feu

Népal : le Premier ministre démissionne face à la colère de la rue, le Parlement en feu - 09/09/2025

L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international

L'attaque israélienne au Qatar suscite de vives critiques à l'international - 09/09/2025

RDC : au moins 71 morts dans une attaque des rebelles ADF

RDC : au moins 71 morts dans une attaque des rebelles ADF - 09/09/2025

Le chef de l'ONU condamne la

Le chef de l'ONU condamne la "violation flagrante" de la souveraineté du Qatar par Israël - 09/09/2025

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha 

Un responsable du Hamas à Gaza dit à l'AFP qu'Israël a visé les négociateurs du mouvement à Doha  - 09/09/2025

Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque

Le Qatar affirme que des frappes israéliennes ont visé les domiciles de dirigeants du Hamas, condamne une attaque "lâche" - 09/09/2025

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP) 

François Bayrou quitte l'Elysée après avoir remis sa démission (AFP)  - 09/09/2025

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé

Explosions entendues à Doha: Israël affirme avoir frappé "de hauts responsables" du Hamas - 09/09/2025

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur

Bayrou a remis sa démission, Macron veut nommer très vite son successseur - 09/09/2025

La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une

La flottille pour Gaza déterminée à partir malgré une "attaque de drone" au large de Tunis - 09/09/2025

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote

Nigeria: bras de fer entre les travailleurs du pétrole et le géant Dangote - 09/09/2025

L'Espagne interdit l'entrée de son territoire à deux ministres israéliens d'extrême droite

L'Espagne interdit l'entrée de son territoire à deux ministres israéliens d'extrême droite - 09/09/2025

La flottille vers Gaza affirme avoir été

La flottille vers Gaza affirme avoir été "frappée" par un drone au large de Tunis, la Tunisie dément - 09/09/2025

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI

Les Ougandais toujours meurtris par les crimes de Kony, selon le procureur de la CPI - 09/09/2025

Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport...

Gamou Touba Sanokho: La cité religieuse balise la voie pour sa modernisation, interpelle les autorités et salue l'apport... - 09/09/2025

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers

Drame à Mboro : un champ de mil transformé en arène sanglante entre agriculteur et bergers - 09/09/2025

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar)

L’Inde est-elle un « roi des tarifs douaniers » ? Pas vraiment (Par Mohan Kumar) - 09/09/2025

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie

Un suspect interpellé pour viol sur un mineur de 11 ans aux HLM Biscuiterie - 08/09/2025

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico

Visite surprise du ministre américain de la Défense à Porto Rico - 08/09/2025

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto

Exploitation aurifère à Kédougou : Le Groupe Managem annonce la production du premier lingot d’or de la mine de Boto - 08/09/2025

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe »

Yassine Fall, Ministre de la Justice : « Je mesure pleinement l'importance et la lourdeur de la tâche qui m'incombe » - 08/09/2025

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive

Proclamation des candidatures à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire : le Conseil constitutionnel publie la liste définitive - 08/09/2025

RSS Syndication