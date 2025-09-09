Qatar: un responsable du Hamas dit à Al Jazeera qu'il y a des morts mais les chefs ont survécu

Un responsable du Hamas a affirmé à la chaîne Al Jazeera que les frappes israéliennes mardi à Doha avaient fait "plusieurs morts" mais que les dirigeants du mouvement islamiste palestinien avaient survécu.



"Les dirigeants du Hamas ont survécu à cette lâche tentative d'assassinat", y compris le négociateur en chef Khalil al-Hayya, a déclaré le membre du bureau politique du mouvement, Souheil al-Hindi, à la chaîne qatarie.



Mais l'attaque a fait "plusieurs martyrs", dont le fils de Khalil al-Hayya et le directeur de son bureau, a-t-il ajouté.