QUALITÉ DE L’AIR : la couche de poussière couvrira Dakar jusqu’à demain vers 18h.

Une dense couche de poussière recouvre depuis hier la capitale sénégalaise. Et selon le Centre de Gestion de la Qualité de l’Air de la Direction de l’Environnement et des Établissements Classés, cette poussière sera en cours jusqu’au Samedi 04 juin 2022 à 18h.







« Une couche de poussière dense couvrira le ciel sur les régions Nord (Saint-Louis, Matam) et sur le littoral Nord (Dakar, Louga, …) et à quelques endroits du Centre (Thiès, Diourbel). Les particules de poussière s’atténueront et se dissiperont progressivement à partir de demain vers 18h. Les visibilités seront à cet effet fortement réduites dans les zones précitées », lit-on sur leur bulletin...