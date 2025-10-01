QATAR - Nouvelles de Fallou Diouf: Un duel manqué face à l’Algérien Boumedjad

Le jeune défenseur sénégalais Serigne Fallou Diouf, actuellement sous les couleurs du Qatar Sports Club (Qatar SC), a vécu un match contrasté face à Al Shamal, marqué par un duel intense avec l’attaquant algérien Boumedjad.



Dans une rencontre où Qatar SC a , une bonne partie du temps. dominé la possession et les occasions, le score final n’a pourtant pas reflété cette supériorité. Alors que son équipe menait 1-0, Diouf a été pris de vitesse par Boumedjad dans la surface de réparation. Mis sous pression, le jeune Sénégalais a commis une faute qui a conduit à un penalty, transformé en but . Le match s’est finalement soldé par un score de parité: 1-1, frustrant pour Qatar SC au vu de sa domination.



Né le 31 décembre 2006 à Dakar, Serigne Fallou Diouf est considéré comme l’un des espoirs du football sénégalais. Formé à Génération Foot, il évolue au poste de défenseur central et porte le numéro 40 au Qatar SC. Malgré cette erreur défensive, son potentiel reste intact, et ce match pourrait lui servir d’apprentissage face à des attaquants expérimentés.