Projet « d’attentat » à Dakar : Les charges qui pèsent sur Tom Mbodj, le cerveau de la bande interpellée

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Tom Mbodj. Ce membre de Frapp qui est aussi un responsable de Pastef a été arrêté par la Gendarmerie alors que la Police était à ses trousses.



Source A informe sur les raisons qui ont conduit les hommes en bleu à lui mettre la main dessus. En effet, les charges qui pèsent sur Tom Mbodj, d’après les informations de nos confrères, sont l’appel à l'insurrection, l’association de malfaiteurs et atteinte à la sûreté de l’État.



Le membre de « Frapp » a été arrêté devant la Maison d'arrêt et de correction de Ziguinchor, par la Gendarmerie. Les hommes en bleu sont convaincus du fait que c'est lui le cerveau de la bande qui a été arrêtée par la police et qui projetait, selon les limiers, de commettre des actes terroristes dans la capitale. Les lieux ciblés étaient, selon les enquêteurs, certains axes routiers comme la VDN et l'autoroute à péage où les présumés terroristes projetaient de poser notamment des herses.



Tom Mbodj risque la réclusion criminelle à perpétuité, s'il est reconnu coupable.