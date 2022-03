Projet Madiba : L’Institut Pasteur de Dakar a mobilisé un montant de 30 millions de dollars pour sa réalisation.

La décision de construire l’usine régionale de fabrication de vaccins contre la Covid-19 et d’autres vaccins contre les maladies endémiques est en train de porter ses fruits. En effet, l’Institut Pasteur de Dakar a déjà mobilisé un montant de 30 millions de dollars pour un coût global de 220 millions de dollars.



Cet argent a été dépensé dans le cadre des études de marché, de la construction de bâtiment et de la commande d’une machine chargée de la production des vaccins qui va être livrée dans les prochains mois. L’information a été donnée par le directeur Général de l’Institut Pasteur de Dakar, le Dr Amadou Alpha Ba lors de la signature de la lettre de mandat avec la Société Financière Internationale (SFC) de Washington ce mercredi 23 mars 2022 à Diamniadio.



Il faut souligner que l'objectif de la réalisation de cette usine est de produire en Afrique des vaccins contre la Covid-19 à grande échelle par l'Institut Pasteur de Dakar. La nouvelle usine devrait réduire la dépendance de l'Afrique à l'égard des importations de vaccins qui est actuellement de 99 %, et renforcer sa résilience face à de futures pandémies. À cet effet, Africa CDC a un objectif de produire 60 % des vaccins de routine utilisés sur le continent d’ici 2040.



Le directeur général de la Société Financière Internationale a informé, lors de la signature de la lettre de mandat avec l’Institut Pasteur, que cet investissement potentiel peut atteindre 100 millions de dollars de la part de son organisation et d’autres investisseurs privés dans le cadre de la Plateforme santé mondiale de la SFI. « L’IFC est heureuse de collaborer avec l’IPD pour intensifier la fabrication de vaccins en Afrique pour l’Afrique. La pandémie de Covid-19 nous a appris à quel point il est risqué de compter sur le reste du monde pour les biens et services essentiels. L’IFC s’engage à aider les pays africains à renforcer leurs capacités de fabrication, en particulier pour les vaccins », a déclaré Makhtar Diop.



Pour sa part, le Directeur général de l’IPD, le Docteur Amadou Alpha Sall assure être en collaboration avec d’autres bailleurs de fonds pour accélérer son engagement à produire des vaccins qui protègent contre la Covid-19 et d’autres maladies qui menacent la santé publique en Afrique. Ceci pour lutter contre l’inégalité en matière de vaccins qui persiste en Afrique. « À sa capacité maximale, la nouvelle usine d’IPD devrait produire jusqu’à 300 millions de doses de Covid-19 et d’autres vaccins par an pour une utilisation en Afrique », a-t-il fait savoir.