Produits locaux vs importés : un contraste marqué

Le rapport de l’ ANSD , lu par Dakaractu , révèle une tendance contrastée selon l’origine des produits. En rythme annuel, les prix des produits locaux progressent nettement de 3,6% , tandis que ceux des produits importés reculent de 1,8% . Sur un mois, la tendance est également positive pour les deux catégories : +1,3% pour les produits locaux et +0,3% pour les importés. Cette différence s’explique notamment par la dépendance des produits importés à la conjoncture internationale, et par la pression de la demande locale sur la production nationale.