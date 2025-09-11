Présidentielle en Côte d'Ivoire: "pas de boycott" ni de plan B pour le principal parti d'opposition


Présidentielle en Côte d'Ivoire: "pas de boycott" ni de plan B pour le principal parti d'opposition
Le PDCI, principal parti d'opposition en Côte d'Ivoire, a rejeté jeudi l'idée de boycotter la présidentielle du 25 octobre et maintenu sa volonté de présenter son candidat Tidjane Thiam, malgré le rejet définitif de sa candidature en début de semaine.

Les candidatures des deux principaux opposants, M. Thiam et l'ex-président Laurent Gbagbo ont été rejetées par le Conseil constitutionnel lundi, en raison de leur radiation des listes électorales.

Une décision sans recours qui s'inscrit dans un climat politique tendu depuis plusieurs mois dans le pays.

"Il n'y aura pas de boycott, ce serait trop facile. Il ne peut pas y avoir d'élection sans Tijdane Thiam",", a assuré jeudi Noël Akossi Bendjo, vice-président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), devant la presse.

M. Thiam reste "le seul et unique choix" du parti, a ajouté Calice Yapo, cadre du PDCI, dénonçant "une instrumentalisation grossière de la justice".

Le parti n'a pas précisé les modes d'action qu'il comptait employer pour ce faire.

Dans un document transmis à l'AFP mercredi, le Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (PPA-CI) de Laurent Gbagbo a également dénoncé "une décision contraire à la Constitution et aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire".

"Le droit ne peut être tordu pour éliminer un adversaire politique", explique le parti.

Si le PPA-CI ne s'est pas prononcé sur un éventuel boycott, pas question non plus d'envisager un plan B.

"Il n'y a pas d'autre alternative que Laurent Gbagbo, nous allons continuer la lutte pacifique contre un 4e mandat" a déclaré mardi Sébastien Dano Djedje, le président exécutif du parti.

Accusé de choisir ses opposants, le parti au pouvoir répète se conformer à des décisions d'une justice indépendante.

Parmi les cinq candidatures qualifiées pour concourir, les anciens ministres Jean-Louis Billon et Ahoua Don Mello sont respectivement des dissidents du PDCI et du PPA-CI.

Les trois autres sont le président sortant Alassane Ouattara, l'ex-Première dame Simon Ehivet Gbagbo et l'ancienne ministre Henriette Lagou.
Autres articles
Jeudi 11 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Thiès / Remise de matériel scolaire :

Thiès / Remise de matériel scolaire : "Beaucoup d'études[...]ont montré que toutes les populations dont le niveau d'éducation est élevé, ont tendance à être moins enclines à utiliser la violence" (Général Birame Diop). - 11/09/2025

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles

Thiès - remise de matériel scolaire : Guirassy annonce de nouvelles "orientations" et des "interdictions" dans les écoles pour la prochaine rentrée - 11/09/2025

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale

Thiès / Face aux difficultés de l'école, la section SAES de l'Ensa décrète 72 heures de grève totale - 11/09/2025

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République

Lettre ouverte à Monsieur le Président de la République - 11/09/2025

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes

Au Mali, blocus et perturbations imposés dans plusieurs localités par les jihadistes - 11/09/2025

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza

Le Hamas dit que l'attaque d'Israël au Qatar visait à bloquer la médiation sur Gaza - 11/09/2025

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur...

‎KOLDA : Lancement officiel de la 3e édition de l’Académie des Leaders du Futur... - 11/09/2025

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles

Drame à Linguère : un berger retrouvé mort noyé dans les vallées fossiles - 11/09/2025

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des

Cérémonie officielle du Gamou de Ndiassane : La cité religieuse appelle à la promotion des "bonnes mœurs" et à l'union des cœurs - 11/09/2025

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans

Khar Yalla sur une bombe foncière : 22 familles menacées d’expulsion sur un terrain hypothéqué depuis 50 ans - 11/09/2025

Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène

Cheikh Niang aux Affaires étrangères : L'influence du Sénégal sera renforcée, estime le diplomate Bassirou Sène - 11/09/2025

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est

Patrouilles conjointes Sénégal–Mauritanie et poursuite de l’Opération Karangué à l’Est - 11/09/2025

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État :

Système de suivi-évaluation des chantiers de l’État : "L'institutionnalisation d’un dispositif de suivi et de monitoring s’impose..." (Djibril Bâ) - 11/09/2025

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam

Gamou Médinatoul Cheikh Abdou khadr Dieylani 2025 : Une exposition retrace la vie et l'œuvre de Cheikh Mouhidine Samba Diallo et des érudits de l'Islam - 11/09/2025

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… »

Abba Mbaye plaide la clémence pour Farba Ngom : « Que l'État fasse ce qu’il avait fait avec le cas de Ousmane Sonko… » - 11/09/2025

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité

Affaire Bocar Samba Dièye : plus de 7 milliards contestés, la justice sénégalaise face à l’épreuve de la vérité - 11/09/2025

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli

Le Patron de la DGSE à Dakar, après l'attaque de Diboli - 11/09/2025

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes

Makka Yob (Kaffrine) : Un essaim d'abeilles sème la terreur en faisant plusieurs victimes - 11/09/2025

Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national

Consommation d’alcool au Sénégal : Ziguinchor en tête avec un taux de 11 %, contre 3 % au niveau national - 11/09/2025

Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue

Mbour : Décès d’El Hadji Boubacar Diambang, Président de la Collectivité Mandingue - 11/09/2025

Le Qatar dit que Netanyahu doit être

Le Qatar dit que Netanyahu doit être "traduit en justice" - 10/09/2025

L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une

L'attaque de mardi contre la flottille pour Gaza était une "agression préméditée", selon la Tunisie - 10/09/2025

Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale »

Abass Fall aux populations Dakaroises: « C’est une ère que je veux placer sous le sceau du progrès partagé et de la justice sociale » - 10/09/2025

FISSEL EN COLÈRE : “SI L’ÉTAT NE RÉAGIT PAS, NOUS DESCENDRONS DANS LA RUE !” (Omar Tine, Maire)

FISSEL EN COLÈRE : “SI L’ÉTAT NE RÉAGIT PAS, NOUS DESCENDRONS DANS LA RUE !” (Omar Tine, Maire) - 10/09/2025

Éducation : Les cours de vacances, une étape pour doper le cerveau et bien préparer la rentrée scolaire

Éducation : Les cours de vacances, une étape pour doper le cerveau et bien préparer la rentrée scolaire - 10/09/2025

[ Contribution] Lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur la face cachée de la crise de l’horticulture au Sénégal

[ Contribution] Lettre ouverte au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye sur la face cachée de la crise de l’horticulture au Sénégal - 10/09/2025

Situation sanitaire de Farba Ngom / Cheikh Oumar Bachir Tall alerte le régime : « S’il meurt en prison, les conséquences seront énormes! »

Situation sanitaire de Farba Ngom / Cheikh Oumar Bachir Tall alerte le régime : « S’il meurt en prison, les conséquences seront énormes! » - 10/09/2025

Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation

Attaque Israélienne à Doha : Le Sénégal condamne les agressions et appelle à une médiation - 10/09/2025

Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques

Le pétrole grimpe, alimenté par les tensions géopolitiques - 10/09/2025

"Bloquons tout": plusieurs milliers de manifestants à Marseille - 10/09/2025

RSS Syndication