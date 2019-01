Présidentielle 2019 : Me El Hadj Diouf plaide pour le candidat Macky Sall

Au cours de son point de presse, Me El Hadj Diouf a conforté sa place au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar.

L'avocat estime qu'après avoir discuté avec les membres de son parti, il en a été décidé ainsi à l'issue d'une discussion où la majorité l'a emporté.

L'avocat dit avoir choisi le candidat Macky sall et de jouer pleinement son rôle au sein de Benno Bokk Yakaar.

"Toutefois, nous nous intéressons aux préoccupations du peuple et conservons notre libérté pour une nation libre et souveraine", conclut-il.