Présidentielle 2019 : Le COSEPT présente ses vives félicitations au Président Macky Sall et rappelle ses doléances.

Le président du mouvement "Coalition Sénégal Pour Toujours" (COSEPT), Baye Serigne Samb, félicite le Président Macky Sall et son parrain le ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye. " Notre Candidat Macky Sall est sorti victorieux pour un Sénégal pour tous. Partout, il a enregistré plus du tiers de l'électorat. Dans beaucoup de localités, il a dépassé les deux tiers. Au nom de la Coalition Sénégal Pour Toujours (COSEPT), nous lui présentons nos vives félicitations", a soutenu Baye Serigne Samb, non sans oublier de rappeler ses doléances. " Président, nous les jeunes de ce pays croyons sans retenue que vous êtes notre ami, notre avocat et notre partenaire pour notre avenir dans ce Sénégal pour tous. Nous serons renforcés par une forte allocation du budget dédié à la jeunesse", a-t-il lancé. Avant d'ajouter que " l'histoire et nous jeunes retiendront qu'un ministre de l'intérieur et de la sécurité publique peut être partisan et patriote par son professionnalisme". Et de conclure : " La coalition dans sa logique constitutive d'une République pour tous remercie l'opposition et tous les acteurs... "