Pour une école de confiance : Les Enseignants réformateurs déclinent leur feuille de route

C'est ce samedi à Dakar que les enseignants réformateurs venant de tous les coins et départements pays se sont penchés sur des recommandations et solutions à travers des échanges pour mieux apréhender la question de l'école dans son essence.

Cette rencontre de partage et d'échanges initiée sous le prétexte de ce premier conseil national des enseignants réformateurs de LDR/Yessal et qui a pour thème: "les réformes majeures pour une école de confiance", vise à décliner des strategies et des solutions durables pour répondre aux différentes exigences de l'école sénegalaise face à ces difficultés surtout dans ce contexte dans lequel nous sommes.



Pour le coordinateur national des enseignants réformateurs Momar Mbaye, "l'école et l'université restent les leviers qui peuvent assurer le progrès économique et social, mais aussi la cohésion nationale". Les enseignants, ayant un rôle primordial à jouer dans la configuration scolaire comme le signifie Modou Diagne Fada devront certainement à l'issue de ces échanges, faire bon usage des ces conclusions issues des differents ateliers nés de ce premier conseil national.