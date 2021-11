Porosité de la défense sénégalaise, Aliou Cissé : « Il nous faut un système solide... Koulibaly et Diallo sont capables de... »

La défense des Lions n’a pas vraiment était rassurante lors des dernières sorties de l’équipe dans le cadre des éliminatoires de la coupe du monde 2022 notamment lors de la double confrontation contre la Namibie avec deux buts encaissés.







Une situation inquiétante pour Aliou Cissé qui, depuis le banc, cherche « un système solide. » Car, d’après son analyse, la paire axiale Koulibaly et Abdou Diallo n’est pas forcément en cause. « Koulibaly et Diallo sont capables de jouer partout. Il faut juste trouver la bonne formule, le bon équilibre et faire de sorte de ne pas prendre des buts évitables » a expliqué le sélectionneur des Lions Aliou Cissé.