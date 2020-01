Pau : Le président du Niger participera au sommet du G5 Sahel.

Après l'attaque sanglante contre une base avancée de l'armée nigérienne jeudi dernier et dans laquelle 89 soldats ont perdu la vie, des doutes persistaient sur le voyage du président Mahamadou Issoufou à Pau. Il a été invité, comme ses homologues du G5 Sahel à un sommet par le président français.

Cette rencontre vise à (re) définir les rôles de chacun dans la lutte contre le terrorisme au Sahel dans un contexte marqué par la montée d'un sentiment anti français dans la région. Elle est à l'initiative de Emmanuel Macron. Pour le chef de l'Etat français, il s'agit d’être fixé sur ce qu'attendent réellement les présidents des pays du G5 de la France et de ses troupes présentes sur leur sol.

Aux dernières nouvelles, le chef de l'Etat nigérien sera bel et bien de la partie. Mahamadou Issoufou a quitté Niamey ce matin à destination de Pau, dans le sud-ouest de la France, annonce sur twitter le compte de la présidence.

Mais avant de s'envoler pour la France, le président nigérien a présidé un Conseil des ministres au cours duquel de grandes décisions ont été prises concernant le commandement de l'armée. Ainsi, le chef d’état-major des armées et le chef d’état-major de l'armée de terre ont été remplacés. Salifou Modi a été nommé nouveau Chef d'Etat major des armées au Ministère de la Défense nationale, alors que le Général Seidou Bagué a été porté à la tête de l'armée de terre.