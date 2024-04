Passation de service au MESRi: Le Ministre Abdourakhmane Diouf prend officiellement fonction et dégage les priorités

C’est lors d’une cérémonie plutôt sobre que le professeur Moussa Balde a transmis les rênes du Ministère de l’Enseignement surperieur , de la recherche et de l’innovation à Dr Abdourakhmane Diouf . Selon Pr Moussa Baldé, ministre sortant « je suis sûr que l’Enseignement supérieur restera au centre des préoccupations de ce gouvernement. Beaucoup d’efforts ont été faits et je pense que mon successeur pourra s’appuyer sur ça et pourra continuer le travail dans un secteur dynamique », a - t- il révélé en s’appuyant sur les réalisations du MESRI sous l’ère Macky Sall. Prenant la parole à son tour , le ministre entrant à saluer l’accueil du Ministre sortant . « Je vous remercie intimement et vous félicite pour le travail que vous avez fait et pour m’avoir donné un certain nombre de leviers qui me permettront de démarrer le travail rapidement et de ne pas perdre de temps . Parce que enfin de compte c’est le défis que nous devons relever . Nous avons tenus un conseil des ministres et le président de la République nous a instruit et le Premier ministre Ousmane Sonko , nous a demandé de démarrer le travail très rapidement dans l’efficacité et l’efficience », a révélé le nouveau MESRI. Cette cérémonie qui a réuni les agents dudit Ministère, les partenaires techniques et financiers, des syndicalistes de l’enseignement supérieur s’est tenue ce jeudi à la sphère Ministérielle Abib Thiam de Diamniadio .