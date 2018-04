Parrainage à la présidentielle : ACT dénonce un tripatouillage de la Constitution et appelle à faire barrage

L’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail Citoyens du Sénégal sur le projet d’instauration du système de parrainage accuse le pouvoir d’une volonté de tripatouillage de la constitution. Le parti d’Abdoul Mbaye faisant référence aussi au référendum de Mars 2016.

« Deux modifications de la constitution du Sénégal en deux ans : cela s’appelle du tripatouillage constitutionnel. C’est une première au Sénégal. Refusons-le ! Le est Sénégal devenu république bananière. Refusons d’être la risée de l’Afrique et du monde ! Sous le couvert d’un souci de justice ce qui est demandé aux candidats indépendants (article 29 de la Constitution) le serait aussi aux candidats de partis ou de coalitions de partis. Mais l’objectif de Macky Sall, de ses alliés et serviteurs zélés est ailleurs : chercher à éliminer des candidats dangereux pour lui, par la loi ou la modification de la loi, cette dernière serait-elle fondamentale ».

Act de renchérir pour dire « nous connaissons bien cet homme ; il est dans une démarche qui se renouvelle. Par la réforme constitutionnelle de 2016, il a introduit l’article 25-1 (« L’exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence.. » ) ; on sait par contre ce qui s’est passé avec Timis Corp et son frère. Son projet actuel est de renouveler une forfaiture testée à l’occasion des élections législatives : lui et son Premier ministre (spécialiste de la prostitution politique) ont reçu et acheté le désistement de candidats qui figuraient sur des listes de moins de 200 noms présentées par des partis de l’opposition. Ils feront de même pour les listes de 10 000 noms et à moindre frais ».

Pour finir, ACT d’invitez chefs religieux, personnalités d’influence, députés de tout bord, à refusez « cette spirale

inquiétante amorcée par un Macky Sall aux abois ». Mais aussi aux Partis regroupés au sein de l’Initiative pour des Elections Démocratiques (IED), tous partis politiques soucieux de justice et de paix, mouvements citoyens, soyons unis pour « faire barrage à ce scandale qui fait suite aux nombreux autres qui l’ont précédé, en particulier celui de la condamnation récente à 5 ans de prison du maire Khalifa Sall ».